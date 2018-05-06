"Он нам не царь": ЕС и США возмутились из-за массовых задержаний в РФ

ЕС призвал российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов

Евросоюз призывает российские власти немедленно отпустить задержанных в субботу мирных демонстрантов и журналистов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российская власть применяла против них сегодня угрожают основным свободам выражения, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов также угрожает свободе СМИ. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы надеемся, что они будут защищаться, а не разрушаться", – заявили в Евросоюзе.

В заявлении подчеркивается, что даже если некоторые демонстрации ни были разрешены в месте, где они произошли, это не может оправдать жестокость милиции и массовые аресты.

ЕС призвал российские власти в полной мере соблюдать международные обязательства для защиты указанных прав и немедленно освободить мирных демонстрантов и журналистов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт заявила, что "Соединенные Штаты осуждают задержания в России сотен мирных протестующих и требуют немедленно освободить их".

"Лидеры, уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов за протесты", – написала она в Twitter.

Напомним, в 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек.

Напомним, в разных городах России на антипутинских акциях были задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и "паковали" в автозаки даже простых прохожих.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.