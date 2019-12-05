Медведев вдруг вспомнил Зеленского и "оголтелый национализм"

Дмитрий Медведев / Фото: сайт Кремля

Глава российского правительства Дмитрий Медведев также подхватил штампы кремлевской пропаганды и заговорил о некоем оголтелом украинском "национализме".

В ежегодном итоговом интервью российским телеканаламсв четверг, 5 декабря, премьер РФ вспомнил лидера украинского государства и заявил: "Важно, чтобы Зеленскому хватило силы духа и мужества противостоять "оголтелому национализму".

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Напомним, 30 ноября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов" . Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

МИД Украины ответил Володину, отметил, что заявление спикера Госдумы "тянет на криминал" .

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