Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Медведев вдруг вспомнил Зеленского и "оголтелый национализм"

5 декабря, 12:12

Главе российского правительства не дает покоя Украина

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев / Фото: сайт Кремля

Глава российского правительства Дмитрий Медведев также подхватил штампы кремлевской пропаганды и заговорил о некоем оголтелом украинском "национализме".

В ежегодном итоговом интервью российским телеканаламсв четверг, 5 декабря, премьер РФ вспомнил лидера украинского государства и заявил: "Важно, чтобы Зеленскому хватило силы духа и мужества противостоять "оголтелому национализму".

Реклама

Напомним, 30 ноября спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов" . Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

В тренде
Медведев вдруг вспомнил Зеленского и "оголтелый национализм"
Дмитрий Медведев

МИД Украины ответил Володину, отметил, что заявление спикера Госдумы "тянет на криминал" .

Новость дополняется

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Дмитрий Медведев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявление
Встреча Зеленского с Путиным и цена на газ: в Кремле сделали заявлениеЭкономика
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно
Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией, но есть одно "но"Политика
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото
Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фотоFun
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатов
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатовЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...