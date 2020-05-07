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Россия установила новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19

7 мая, 12:07

Денис Беспалов

За последние сутки в РФ подтвержден 11 231 случай коронавируса

Вчера Россия поднялась на пятое место по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире. Сегодня в РФ установлен новый "антирекорд" по количеству новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по противодействию COVID-19 в РФ.

Так, за последние сутки в РФ подтвержден 11 231 случай COVID-19. Как отмечают журналисты, это самый высокий показатель за время эпидемии.

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По состоянию на 10:45 7 мая в России зафиксировано 177 160 случаев заражения, умерли 1 625 человек, выздоровели – 23 803. Отметим, что более половины инфицированных в стране – жители Москвы. На сегодняшний день в столице РФ из 92 626 заболевших умерли 905 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в действительности заболевших COVID-19 еще больше, чем удалось обнаружить с помощью тестов. По скрининговым исследованиям, их 2-2,5% от всего населения Москвы, то есть около 300 тысяч. При этом он отметил, что госпитализации находится "на стабильном уровне", сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано.

"Тем не менее, мы понимаем, что пандемия не останавливается, она развивается, к сожалению. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития событий", – заявил он.

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Также сегодня в Москве решили обязать носить маски в транспорте и в общественных в местах. В Киеве, для сравнения, такая норма действует с начала карантина.

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Источник: стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что в российском правительстве уже зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

Так, COVID-19 диагностировали у главы правительства России Михаила Мишустина, российскому премьеру пришлось уйти на самоизоляцию.

Позже стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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