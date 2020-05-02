Михалков заподозрил, что Билл Гейтс хочет сократить количество населения Земли

Российский режиссер Никита Михалков, который является персоной нон грата в Украине и отличается рядом скандальных высказываний, на сей раз в эфире своей авторской программы заявил, что американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать все человечество.

"В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты", – заявил он.

В качестве доказательств Михалков показал некий патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC, под номером WO/2020/060606. Режиссер отметил, что номер патента схож с "числом зверя" из Библии: "Как-то настораживает это "060606".

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По мнению Михалкова, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис.

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"Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального", — сказал он.

В свою очередь, Билл Гейтс обеспокоен тем, что Соединенные Штаты уязвимы перед второй волной коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. По мнению мецената, если государства не проявят осторожность в отношении снятия ограничений и уменьшения социального дистанцирования, это может спровоцировать новые вспышки заражения.

Также, по его мнению, отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни– это случится не раньше чем через год или даже два.

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