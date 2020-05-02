Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Россия

Михалков заподозрил, что Билл Гейтс хочет сократить количество населения Земли

2 мая, 22:13

Елена Вус

По мнению режиссера, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис

Российский режиссер Никита Михалков, который является персоной нон грата в Украине и отличается рядом скандальных высказываний, на сей раз в эфире своей авторской программы заявил, что американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать все человечество.

"В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты", – заявил он.

В качестве доказательств Михалков показал некий патент, зарегистрированный компанией Microsoft Technology Licensing, LLC, под номером WO/2020/060606. Режиссер отметил, что номер патента схож с "числом зверя" из Библии: "Как-то настораживает это "060606".

Реклама

По мнению Михалкова, основатель компании Microsoft хочет устроить мировой апокалипсис.

В тренде
Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

"Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального", — сказал он.

В свою очередь, Билл Гейтс обеспокоен тем, что Соединенные Штаты уязвимы перед второй волной коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. По мнению мецената, если государства не проявят осторожность в отношении снятия ограничений и уменьшения социального дистанцирования, это может спровоцировать новые вспышки заражения.

Также, по его мнению, отмена ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, не будет означать возврат к нормальной жизни– это случится не раньше чем через год или даже два.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Билл Гейтс апокалипсис Microsoft чипирование Никита Михалков

Источник: lenta.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы России
Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы РоссииЭкономика
Ситуация критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по России
Ситуация критическая: эксперт рассказал, как падение цены нефти бьет по РоссииРоссия
В Кремле сказали, где Путин прячется от коронавируса
В Кремле сказали, где Путин прячется от коронавирусаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...