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Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией

Сегодня, 10:37

Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией

Фото: AFP
Минск готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg Россия Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией

Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями. 

При этом Лукашенко отметил, что основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий. 

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", – сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с Россией. Но вследствие этого присутствует и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать.

"Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует", – подчеркнул белорусский лидер. Президент также напомнил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции.

"Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще", – сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, что нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать.

Ранее Ппезидент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил свой вариант слияния Беларуси и России в союзное государство. Он предложил своего большого соседа включить в состав белорусского государства.

Кроме того, белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня", что сам Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы, чтобы избежать повторения крымского сценария.

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Тег Россия, интеграция, Лукашенко, союзники

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БЕЛТА

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