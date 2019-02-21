Мирный договор с Японией: Лавров назвал условие России
Условием РФ для подписания является добрососедский характер японско-российских отношений в соглашении Москвы и Токио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Москва готова сиюминутно подписать такой мирный договор с Токио, в котором будет оговорен добрососедский характер японско-российских отношений.
"Как предложил президент Путин на Восточном экономическом форуме, мы были бы готовы прямо сейчас подготовить и подписать мирный договор, но не мирный договор в том смысле, в котором эти договоры подписываются сразу после войн, потому что состояние войны между нами прекращено с принятием Декларации 1956 года, мы бы хотели уже сейчас с позиции многих десятилетий совместного сосуществования и сотрудничества в целом ряде областей подготовить договор, в котором излагались бы по-крупному основы наших добрососедских, дружеских отношений", — сказал он.
Напомним, ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что позиция правительства его страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех Курильских островов и на этой основе заключить мирный договор.
Кроме того, как мы уже писали, правительство Японии также выражало намерение заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.
Также сообщалось, что в ноябре 2018 года во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным Абэ обещал, что после передачи японцам являющихся частью Курильской гряды островов Шикотан и Хабомаи, на них не будут строить американские военные базы.
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