Митинг в Москве против пенсионной реформы: организаторы сообщили о трех задержанных

Среди них - координатор штаба Навального, а также ведущий митинга

В России 28 июля по всей территории страны – более чем в 100 городах прошли массовые акции против повышения пенсионного возраста. Аналогичный митинг прошел в Москве на проспекте Сахарова в воскресенье 29 июля. После его завершения правоохранительные органы задержали троих человек.

Об этом сообщил зампред Либертарианской партии России Кирилл Самодуров.

"Задержаны координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также председатель Либертарианской партии Сергей Бойко и ведущий митинга Михаил Чичков", – сказал Самодуров.

По его словам, причины задержания пока неизвестны.

Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Собравшиеся скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти.

Ранее мы писали про акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая состоялась в Барнауле (Алтайский край).

Напомним, в России с 2019 года начнется процесс повышения пенсионного возраста – мужчины будут пенсионерами в 65 лет, а женщины в 63, однако переходной период будет длиться 10-15 лет.