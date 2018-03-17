Многоликий карлик: в сети обратили внимание на изменения внешности Путина

Внешность президента России Владимира Путина разительно изменилась всего за несколько дней – на видео с поздравлениями к 8 марта политик выглядел иначе, чем на ролике с призывом явиться на выборы 18 марта.

Об этом с своем Telegram-канале рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Сверху сегодняшнее (16 марта – Ред.) обращение Путина с призывом прийти на выборы, а внизу – поздравление с 8 марта. Неделя прошла, а как он изменился. Ботокс за неделю рассосался, да и грим другой наложили. Многоликий карлик..." – прокомментировал блогер.

Напомним, ранее российский блогер и финансист Слава Рабинович отметил, что в случае победы Путина на будущих выборах он станет нелегитимным президентом.

"Самой большой проблемой выборов в России является незаконное участие Путина как кандидата, вопреки ограничениям в российской Конституции. Аналогию голосования в Крыму, на непризнанной мировым сообществом территории, можно провести не только к теперешним президентским выборам, но и к выборам в российский так называемый парламент, которые тоже проводились на территории Крыма", – сказал он.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта. Оккупанты намерены их провести и в аннексированном Крыму.

Украина и мировое сообщество уже выразили свой протест и заявили, что не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными и их результаты нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.