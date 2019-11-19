Морской бой и охота за подлодкой: Россия начала учения в Черном море

В море вышли более десятка кораблей при поддержке истребителей

Фото: facebook.com/tof.press

В октябре Россия в Крыму поднимала "Терминаторы" и ударила ракетами, а теперь в Черном море устроила учения с участием более 10 кораблей при поддержке авиации.

Об этом сообщает flot.com со ссылкой на Черноморский флот РФ.

Так, к учениям привлекли фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда. Кроме того, в маневрах задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

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Российские военные отмечают, что корабли проведут тренировку морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина со своими союзниками также не стоит на месте и отрабатывает морские учения. Так, 17 октября в Черном море катер "Прилуки" провел маневры с кораблями НАТО. Американский ракетный эсминец с румынским корветом отработали совместимость с украинцами по стандартам альянса.

Спустя несколько дней НАТО и Украина снова провели учения в Черном море. В маневрах Storm Fall-2019 принимали участие девять военных кораблей стран НАТО и около тысячи моряков.

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Видео: ООС

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