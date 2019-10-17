В Черном море катер "Прилуки" провел маневры с кораблями НАТО: видео и фото

Американский ракетный эсминец с румынским корветом отработали совместимость по стандартам Альянса

Украинские Военно-морские силы провели совместную тренировку в Черном море с кораблями НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Тренировка с кораблями США и Румынии была проведена по типу "PASSEX" (из терминологии американских ВМС) – это упражнение между лотами для отработки координированных действий во время морской операции.

Реклама

Так, в маневрах приняли участие украинский катер "Прилуки", американский эсминец Porter и румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачеллариу".

"В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса (НАТО). Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы", – говорится в сообщении.

В тренде Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Украина и Румыния провели совместные военные учения на Дунае. В течение трех дней военные моряки отработали тактические элементы по стандартам НАТО.

Также ранее мы писали, как корабли ВМС Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама