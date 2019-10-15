Россия в Крыму подняла "Терминаторы" и ударила ракетами

В учениях россияне задействовали тысячи военнослужащих и три тысячи единиц техники

Вертолет РФ / Фото: Минобороны РФ

Россия снова начала бряцать оружием вблизи Украины и на территории украинского оккупированного Крыма. Более восьми тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) РФ на 30 полигонах провели единовременные учения с боевыми и электронными пусками ракет и боевой стрельбой, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Особое внимание при проведении учений было уделено контрбатарейной борьбе ("артиллерийским дуэлям"), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

В ходе масштабного перемещения войск к местам проведения учений были задействованы железнодорожные эшелоны, а большая часть военной техники в составе колонн совершила марши по дорогам общего пользования и по пересеченной местности.

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"На заключительном этапе учений прошли масштабные боевые пуски и стрельбы из ракетных комплексов "Искандер", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г", "Ураган", самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", самоходных орудий "Нона" и других систем. Всего в учениях подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО приняли участие более восьми тысяч военнослужащих, было задействовано около трех тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения на полигонах, расположенных в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и в Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ми-35 подразделения армейской авиации ЮВО, дислоцированного на территории Крыма, уничтожили наземные объекты условного противника. В ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики совершили как одиночные, так и групповые полеты с разведкой и прикрытием военных объектов и войсковых колонн на марше, отработали боевое сопровождение и огневую поддержку многоцелевых вертолетов Ми-8 "Терминатор", выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.

По завершении мероприятий учебно-боевой подготовки на одном из полигонов Крыма вертолетчики выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Россия проводила учения в оккупированном Крыму в сентябре. Тогда на полигоне "Опук" прошли очередные учения подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ.

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