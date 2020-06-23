Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы

Даже ближайшие иностранные соратники Кремля не захотели ехать в Москву

Несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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Последним из них стал президент Хорватии Зоран Миланович. Как пишет местное издание Index.hr, пресс-секретарь его канцелярии Никола Елич объяснил отмену поездки поломкой правительственного самолета.

Якобы еще 13 июня в правом двигателе воздушного судна обнаружили утечку моторного масла. Эксплуатацию самолета с тех пор приостановили, и до 24 июня, когда пройдет парад, неполадку устранить не успеют.

Ранее на сайте премьер-министра Армении сообщили, что глава правительства страны Никол Пашинян также не приедет.

"Существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву", – цитируют на сайте письмо Пашиняна российскому президенту Владимиру Путину.

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Другой отказ поступил из Туркменистана, президент которого Гурбангулы Бердымухамедов сообщил об этом своему российскому коллеге лично по телефону.

По данным "Радио Азатлык", свое нежелание ехать в Россию туркменбаши объяснил тем, что 29 июня он достигнет "возраста пророка Мухаммеда" – ему исполнится 63 года. По традиции туркмены отмечают это важное событие в кругу родных и близких. Однако из-за пандемии коронавируса каждый прибывающий в Туркменистан из-за рубежа проходит двухнедельную самоизоляцию, поэтому в настоящее время визит Бердымухамедова в Россию невозможен.

Также в ходе телефонной беседы огорчил Путина своим отказом и его азербайджанский коллега.

"Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Москве, оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане", – заявили на сайте азербайджанского главы.

Как отмечается, Путин "выразил понимание сложившейся ситуации".

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Также ранее из-за распространения коронавируса в России ехать в Москву отказались премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Чехии Милош Земан.

Таким образом, в Москве ожидают визит президентов Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, а также лидеров поддерживаемых Кремлем непризнанных "республик" Абхазии и Южной Осетии. Также парад могут посетить министры обороны Индии и Китая, а также делегация сенаторов из Франции.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского на торжественное мероприятие не приглашали. Сам он уверяет, что даже если бы он получил такое приглашение, то не поехал.

А в недавнем интервью сайту "Сегодня" политолог Дмитрий Орешкин заявил, что парад в честь 75-летия Победы над нацистской Германией в Москве останется без внимания мировой общественности и что никто из крупномасштабных лидеров на него не приедет.

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