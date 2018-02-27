Москвичей сгоняют на митинг в поддержку Путина, обещают заплатить

Вчера, 20:36

Людям предлагают по 500 рублей, на предложение многие откликнулись

Сторонник Путина вывешивает баннер в поддержку президента РФ. Фото: AFP
Сторонник Путина вывешивает баннер в поддержку президента РФ. Фото: AFP

Чем ближе выборы президента РФ, тем активнее власти задействуют административный ресурс в привлечении широких масс для участия митингах в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.

Так, москвичам предложили поучаствовать в митинге-концерте в поддержку Путина за деньги. Объявление появилось на специализированном сайте, где обычно собирают массовку. Людям предлагают по 500 рублей. На предложение многие откликнулись, сообщает радио "Эхо Москвы".

Также в последние сутки поступают сообщения, что в некоторых вузах Москвы и предприятиях бюджетной сферы сотрудников заставляют идти на субботний митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в начале февраля российских бюджетников сгоняли на пропутинские митинги. Официально тематика митингов варьировалась от 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве до поддержки российских олимпийцев.

Такие митинги прошли в Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Петрозаводске, Оренбурге и Армавире.

Также напомним, что в России полиция и местные власти борются с антипутинской пропагандой. В одном из городов Челябинской области полиция изъяла из сети магазинов материалы о провалах российской экономики за 18 лет правления Путина.
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