Москвичи: Рубль падает, молитесь богу

Известный российский оппозиционный журналист Александр Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV очередной опрос среди москвичей.

На вопрос "как собираетесь выживать, если рубль упадет?", большинство опрошенных москвичей признались, что у них нет рецептов выживания, возложив ответственность за происходящее в экономике страны на правительство. По их мнению, "власть вырастила инертное поколение", но это не означает, что революционных событий удастся избежать.

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"Сейчас в России ситуация хуже, чем 98 году (во время дефолта. – Ред.). Сложнее", – заявила одна из респонденток.

"Зарплаты стали меньше. Тяжелее куда-то выбираться отдыхать. И в целом, уровень жизни упал", – отвечает еще одна девушка. – "Власть вырастила такой народ, который не выступает, и митингов у нас не происходит".

"Определенных фишек, как я буду выживать, у меня нету", – говорит москвич. – "Меня ситуация не устраивает, но поделать я ничего не могу. В реалиях России – это нормально, что мы живем, как на вулкане".

"Когда я спрашиваю друзей – каждый третий хочет революцию", – заверяет москвичка.

Накануне мы писали, что пенсионерки-фанатки Путина сожгли тысячи долларов.

Ранее журналисты поинтересовалась у москвичей, а не пора ли России последовать примеру КНДР.

Также мы писали, что Сотник спросил у россиян, что они думают о гибели наемников ЧВК Вагнера в Сирии.

Кроме того, Саша Сотник поинтересовался у жителей российской столицы, верят ли они властям. Комментируя секретность госрасходов и доходов чиновников, москвичи заявили, что повлиять на это все равно не смогут. И лишь малая доля опрошенных высказала недовольство, подчеркнув, что "надо просто подождать, когда весь народ встанет и положит этому конец".