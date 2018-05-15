"Мостобесие": пользователи соцсетей отреагировали на открытие Керченского моста

Сегодня, 17:43

Сеть всколыхнула масса эмоций – от искренней радости до злости и иронии

Фото: AFP
Фото: AFP

15 мая состоялось открытие Керченского моста в оккупированном Крыму. Открывал его президент РФ Владимир Путин, проехавшись по мосту на КамАЗе. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на это событие. 

Часть пользователей искренне радовалась постройке, часть, особенно – местное население, предвкушало предстоящие пробки. Не обошлось и без "фотожаб".

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Некоторые пользователи нашли подвох в открытии – ведь и действительно, на официальных ресурсах Керченского моста сказано, что грузовой транспорт не сможет осуществлять поездки по мосту до ноября месяца. 

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Достаточное количество было и комментариев по поводу причины постройки сооружения. 

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Довольно много пользователей полагают, что из-за наплыва туристов на автомобилях крымчане окончательно увязнут в дорожных пробках.

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Были же и те, которые отнеслись к открытию с особенной иронией.

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Напомним, ранее пользователи социальных сетей высмеяли инаугурацию президента РФ Путина, который стал главой Кремля уже в четвертый раз. 

Также пользователей не оставила равнодушными ситуация, когда президент РФ не смог прочесть собственные записи
Россия, Путин, соцсети, керченский мост, крымский мост
Источник:

"Сегодня"

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