"Мостобесие": пользователи соцсетей отреагировали на открытие Керченского моста

Сеть всколыхнула масса эмоций – от искренней радости до злости и иронии

15 мая состоялось открытие Керченского моста в оккупированном Крыму. Открывал его президент РФ Владимир Путин, проехавшись по мосту на КамАЗе. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на это событие.

Часть пользователей искренне радовалась постройке, часть, особенно – местное население, предвкушало предстоящие пробки. Не обошлось и без "фотожаб".

Некоторые пользователи нашли подвох в открытии – ведь и действительно, на официальных ресурсах Керченского моста сказано, что грузовой транспорт не сможет осуществлять поездки по мосту до ноября месяца.

Достаточное количество было и комментариев по поводу причины постройки сооружения.

Довольно много пользователей полагают, что из-за наплыва туристов на автомобилях крымчане окончательно увязнут в дорожных пробках.

Были же и те, которые отнеслись к открытию с особенной иронией.

Напомним, ранее пользователи социальных сетей высмеяли инаугурацию президента РФ Путина, который стал главой Кремля уже в четвертый раз.

Также пользователей не оставила равнодушными ситуация, когда президент РФ не смог прочесть собственные записи