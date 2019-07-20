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В Москве тысячи россиян требовали допуска независимых кандидатов на выборы

20 июля, 22:43

Задержаны по меньшей мере шесть участников акции


В Москве в субботу прошел согласованный митинг "За допуск на выборы" независимых кандидатов. Полиция задержала шесть демонстрантов.

Об этом информирует "Новая газета".

"В Москве на митинге в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу задержали по меньшей мере шесть участников акции", – говорится в сообщении.

По подсчетам "Белого счетчика", на проспект Сахарова в Москве вышли более 22 тысяч человек. Местная полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

Во время своего выступления российский политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здания московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований.

Акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начались 14 июля со "встречи с избирателями" возле здания Московского горизбиркома – тогда во время разгона задержали почти 40 человек, некоторые из них после этого были госпитализированы.


Ранее в центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова задержали более 400 человек, среди них много журналистов.

Также в российской столице состоялась серия пикетов в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас по сфальсифицированным обвинениям отбывает незаконное наказание в колонии в городе Лабытнанги.

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Тег выборы, москва, протест, кандидаты

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