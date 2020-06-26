На параде в Москве солдат-срочник напал на машину спецслужб: появилось видео

По данным СМИ, у парня произошел нервный срыв после того, как его отстранили от участия в параде

В Москве на военном параде в честь 75-й годовщины Победы произошел странный инцидент – российский военнослужащий напал на автомобиль спецслужб России.

Реклама

Происшествие попало в объективы камер. На кадрах видно, как один из солдат подходит к микроавтобусу спецслужб и бьет прикладом в стекла, к нему подбегают несколько человек и валят наземь.

Инцидент на параде Победы в Москве

По данным telegram-канада Baza, речь идет о 22-летнем солдате-срочнике Никите Ерошенко, у которого случился нервный срыв прямо перед началом парада.

Читайте также: Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)

"По словам других курсантов, у Никиты произошел нервный срыв после того, как его отстранили от участия из-за сбитого шага. Да, парень плохо маршировал, сбивал весь строй и портил красивую телевизионную картинку. Долгие месяцы муштры не помогли – и прямо перед началом Никиту отправили в резерв… После отстранения Ерошенко словно взбесился – ударил автоматом по служебной машине, разбил лобовое стекло, после чего был связан, а потом и угодил в выпуски новостей (само собой, не телевизионных)", – говорится в сообщении.

Реклама

Как отмечается, Военная комендатура России проводит проверки в части №61899, где служил солдат, "командование пишет объяснительные, а все потому что из-за долгой муштры у парня сдали нервы".

Ранее сообщалось, что после парада в Москве чуть не сгорел "не имеющий аналогов" БТР.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама