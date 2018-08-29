На россиянина завели уголовное дело за проукраинский комментарий в YouTube

Житель российского Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела за грубый комментарий на YouTube. Об этом пишет TJournal.

28 августа 2018 года стало известно, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти) в отношении 28-летнего Евгения Николаева, автора видеоблога "Дневник Белоруса".

По версии следствия, подозреваемый опубликовал под видеозаписью другого автора – "Деревенская Тоскана – Мысли об Италии северной и южной" – комментарий, "возбуждающий вражду и унижающий достоинство по признаку национальной принадлежности".

В своем сообщении Николаев заявил о том, что Украина существовала еще тогда, когда России "в проекте не было". Там же он отмечает, что только в 1721 году Петр I "побывав в Европе переименовал Тартарию (Московию, Московское княжество), а по сути Ордынский улус в Россию".

Напомним, в Харькове блогер снял на видео разоблачение "нищих старушек". На одном из видео показано, как молодой человек пытается снять с "бабушки" платок, но та не позволяет этого сделать. Сам блогер пояснил, что его насторожил молодой голос "пенсионерки", а также отсутствие морщин на ее лице. Оказалось, что под личиной "старушки" пряталась женщина, которой на вид около 30 лет.

Также сообщалось, что в Харькове известную блогершу оштрафовали на 1,75 миллиона гривен.