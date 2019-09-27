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На уроке в России школьник случайно выстрелил в ухо девушке

27 сентября, 15:07

Инцидент произошел при подготовке к участию в военно-патриотической игре

/ Фото: Pixabay

В российском Красноярске, где ранее в этом месяце четыре ребенка стали жертвами пожара, произошла стрельба на уроке в одной из школ – ученик попал в проходившую мимо одинадцатиклассницу из травматического оружия.

Инцидент произошел во время подготовки к участию в военно-патриотической игре, которая проходила на занятии по ОБЖ, сообщили местные правоохранительные органы.

Потерпевшая школьница была ранена в ухо. Ей оказали помощь в школьном травмпункте и отпустили домой. Жизнь девушки находится вне опасности.

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Правоохранители пришли к выводу, что мальчик выстрелил в школьницу неумышленно. Сейчас полиция оценивает работу учителя ОБЖ и руководства школы.

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Напомним, в мае ученик принес в одну из школ на российской Кубани пневматический пистолет и после занятий открыл огонь по другим ученикам. Вероятной причиной инцидента стали деньги.

А в прошлом году в оккупированной Россией Керчи произошел теракт в политехническом колледже, жертвами которого стали более двух десятков человек. Один из учащихся Владислав Росляков открыл огонь по одноклассникам, после чего совершил самоубийство.

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Россия школа стрельба ученик красноярск

Источник: Интерфакс

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