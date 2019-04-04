На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух
Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом
В России произошел взрыв в институте "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатых веществ. Инцидент случился днем 4 апреля в одном из цехов расположенного в городе Дзержинск (Нижегородская область) НИИ.
Свидетели поделились в соцсетях фотографиями, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над зданием института, а на предприятии подтвердили факт взрыва и утверждают, что в результате инцидента никто не погиб. Руководитель "Кристалла" прибыл на место ЧП.
Как сообщили российским СМИ в экстренных службах, в результате взрыва был разрушен цех размером 15 на 12 метров, а также начался пожар, охвативший по разным данным от 150 до 180 квадратных метров.
Причины случившегося выясняются, а на место ЧП выехала бригада сотрудников МЧС.
"Кристалл" занимается разработкой и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для вооружения и военной техники, выпуская шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения.
Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителем боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.
Мы также писали об инциденте в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где на этой неделе сдетонировала взрывчатка неопределенного пока что происхождения.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек
На месте аварии продолжают работать спасатели
В Мехико прогремел взрыв в районе производства пиротехники
Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем
В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе
Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск
Взрыв в Санкт-Петербурге: в военной академии сработала мина
В результате случившегося в здании обрушился лестничный пролет и 10 человек оказались заблокированы