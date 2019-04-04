Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух

Сегодня, 17:54

Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом

Фото: ВКонтакте/typical_nn
Фото: ВКонтакте/typical_nn.
На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/618/2c4/5ca6182c4c61e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/618/2c4/5ca6182c4c61e.jpg Россия Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом

В России произошел взрыв в институте "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатых веществ. Инцидент случился днем 4 апреля в одном из цехов расположенного в городе Дзержинск (Нижегородская область) НИИ.

Свидетели поделились в соцсетях фотографиями, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над зданием института, а на предприятии подтвердили факт взрыва и утверждают, что в результате инцидента никто не погиб. Руководитель "Кристалла" прибыл на место ЧП.

Как сообщили российским СМИ в экстренных службах, в результате взрыва был разрушен цех размером 15 на 12 метров, а также начался пожар, охвативший по разным данным от 150 до 180 квадратных метров.

Причины случившегося выясняются, а на место ЧП выехала бригада сотрудников МЧС.

"Кристалл" занимается разработкой и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для вооружения и военной техники, выпуская шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителем боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Мы также писали об инциденте в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где на этой неделе сдетонировала взрывчатка неопределенного пока что происхождения.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Россия, взрыв, взрывчатка, институт, нии

Вы сейчас просматриваете новость " На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв на химзаводе в Китае: число жертв возросло до 78 человек

25 марта, 10:46

На месте аварии продолжают работать спасатели

Взрыв в столице Швеции: новые подробности

27 марта, 15:10

Инцидент произошел в помещении автосервиса в пригороде Веллинге

В Мехико прогремел взрыв в районе производства пиротехники

27 марта, 01:51

Спасатели и пожарные Чимальуакана и Чиколоапана борются с огнем

В Японии неизвестные подорвали баллоны с газом на американской военное базе

25 марта, 10:48

Взрывы произошли недалеко от командного центра американских войск

Взрыв в Санкт-Петербурге: в военной академии сработала мина

2 апреля, 15:00

В результате случившегося в здании обрушился лестничный пролет и 10 человек оказались заблокированы

В Китае прогремел новый взрыв на заводе: есть погибшие

31 марта, 08:13

Взрыв произошел на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Неформатные жены знаменитостей. Фото

Предупредить вмешательство РФ: причина отставки Назарбаева

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Победительница Евровидения-2018 появилась на публике в бикини

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

«Защита» Путина довела Скабееву до очередного «припадка»