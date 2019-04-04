На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух

Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом

Фото: ВКонтакте/typical_nn.

На военном НИИ в России прогремел взрыв: целый цех взлетел на воздух //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/618/2c4/5ca6182c4c61e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/618/2c4/5ca6182c4c61e.jpg 2019-04-04T17:54:15+03:00 Россия Из-за инцидента в военном институте "Кристалл" экспериментальное помещение снесло взрывом

В России произошел взрыв в институте "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатых веществ. Инцидент случился днем 4 апреля в одном из цехов расположенного в городе Дзержинск (Нижегородская область) НИИ.

Свидетели поделились в соцсетях фотографиями, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над зданием института, а на предприятии подтвердили факт взрыва и утверждают, что в результате инцидента никто не погиб. Руководитель "Кристалла" прибыл на место ЧП.

Как сообщили российским СМИ в экстренных службах, в результате взрыва был разрушен цех размером 15 на 12 метров, а также начался пожар, охвативший по разным данным от 150 до 180 квадратных метров.

Причины случившегося выясняются, а на место ЧП выехала бригада сотрудников МЧС.

"Кристалл" занимается разработкой и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для вооружения и военной техники, выпуская шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителем боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Мы также писали об инциденте в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге, где на этой неделе сдетонировала взрывчатка неопределенного пока что происхождения.

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