На военной базе в Архангельске взорвался ядерный реактор – норвежский эксперт

После взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана, что является доказательством ядерной цепной реакции

Фото: СТВТО

8 августа на российской военной базе в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждает российская власть. Об этом заявил Нилс Бомер, руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, передает "Радио свобода".

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

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"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", – считает Бомер.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: информация о том, что потерпевшие получили дозу радиации, якобы бездоказательна.

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