В России раскрыли состав радиоактивного воздуха после взрыва на военном полигоне

Сейчас техногенные радионуклиды не обнаруживаются, заверили в Росгидромете

Фото: СТВТО

В пробах, отобранных в Северодвинске были найдены радионуклиды стронция, бария и лантана. Пробы были взяты после аварии на военном полигоне и взрыва, который привел к краткосрочному загрязнению Архангельской области. Результаты исследований официально обнародовала пресс-служба российского гидрометцентра (Росгидромет).

Отмечается, что после взрыва в Неноксе в воздух попали короткоживущие техногенные радионуклиды. В результате их распада выделились инертные радиоактивные газы, которые стали причиной кратковременного повышения мощности гамма-излучения в регионе в день аварии – 8 августа.

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"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", – добавляют в Росгидромете.

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: информация о том, что потерпевшие получили дозу радиации, якобы бездоказательна.

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