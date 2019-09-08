На выборах в России "ковбои" на лошадях обстреляли автобус: опубликовано видео

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования на 6 тысячах избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Без происшествий при этом не обошлось. Как сообщает телеграм-канал Mash, автобус с наблюдателями и журналистами в Туве обстреляли неизвестные на лошадях.

"Люди на лошадях. 30–40 ковбоев поймали машину на границе между Красноярским краем и Тувой — окружили авто, прострелили колеса и явно чего-то хотели. <...> Делом уже занимаются органы, местные депутаты говорят, что кто-то просто очень против контроля за днем голосования", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что никто не ранен, а точные причины нападения неизвестны.

Напомним, ранее МИД Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ. МИД также призвало не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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