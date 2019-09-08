Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

На выборах в России "ковбои" на лошадях обстреляли автобус: опубликовано видео

8 сентября, 13:23

В автобусе находились журналисты и наблюдатели

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования на 6 тысячах избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Без происшествий при этом не обошлось. Как сообщает телеграм-канал Mash, автобус с наблюдателями и журналистами в Туве обстреляли неизвестные на лошадях.

"Люди на лошадях. 30–40 ковбоев поймали машину на границе между Красноярским краем и Тувой — окружили авто, прострелили колеса и явно чего-то хотели. <...> Делом уже занимаются органы, местные депутаты говорят, что кто-то просто очень против контроля за днем голосования", - говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также: В ПАСЕ сделали заявление по "президентским выборам" в Абхазии

В тренде
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Отмечается, что никто не ранен, а точные причины нападения неизвестны.

Напомним, ранее МИД Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ. МИД также призвало не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус Россия выборы лошади РФ обстрелы

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайнПолитика
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны детали
Зеленский и Путин провели телефонные переговоры: стали известны деталиПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина

Новости партнеров

Loading...