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На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются провизия и топливо

25 июля, 04:42

На протяжении недели на судне остаются задержанными 17 членов экипажа

Фото: Pixabay

Продукты питания, вода и топливо заканчиваются на задержанном в КНДР сахалинском судне "Сянхайлинь-8". Об этом сообщил представитель компании — владельца судна "Северо-восточная рыболовная компания".

На протяжении недели на судне остаются задержанными 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются российскими гражданами, еще двое — из Республики Корея. Формальная причина задержания — заход в охраняемую зону. Владелец судна, власти Сахалинской области, посольство РФ в КНДР пытаются сделать все возможное, чтобы ускорить возвращение моряков.

Ранее в "Северо-восточной рыболовной компании" сообщили, что причиной задержания судна стало пересечение некой 50-мильной зоны. "Что это за зона — неизвестно. Ее нет ни в каких картах международных, нигде. Откуда она взялась, никто не знает, объяснить никто не может", — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 июля. На судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.


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Тег Россия, еда, КНДР, судно

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Источник:

ТАСС

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