Северная Корея задержала судно с россиянами: дипломаты сообщили детали

Судно шло под южнокорейским флагом, капитан признал, что было нарушение территориальных вод

Фото: AFP

Судно с российской командой, задержанное пограничниками КНДР, шло под флагом Южной Кореи, сейчас проводится его проверка, после чего оно может быть отправлено в РФ. Об этом сообщил в среду представитель посольства КНДР в Москве.

"Судно шло под южнокорейским флагом. Капитан признал, что было нарушение территориальных вод. Сейчас наши пограничники проводят проверку", - сказал собеседник агентства.

Представитель посольства указал, что, по его мнению, "учитывая хорошие отношения между Россией и КНДР, после проверки судно будет отпущено в Россию". Дипломат подчеркнул, что это только его мнение, а не официальная позиция.

Ранее в МИД КНДР заявили, что причиной задержания Северной Кореей российского судна "Сянхайлинь-8" стало "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР".

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас судно находится в порту города Вонсан. В посольстве РФ в Пхеньяне сообщили, что дипломаты принимают все необходимые меры для разрешения проблемы.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 июля. На судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.

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