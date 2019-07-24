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КНДР захватила российское судно

24 июля, 03:16

Причиной ареста стало незаконное пересечение границы зоны военного охранения

Фото: AFP

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту. Об этом "Коммерсанту" сообщил замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Седлер.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. По его словам, на судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 южнокорейца — они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.

"В 4 часа утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что случилось, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили", — объяснил Седлер. Он добавил, что причиной ареста стало незаконное пересечение границы "зоны военного охранения", которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

Моряки были конвоированы в северокорейский порт Вонсан, российский консул посетил их только во вторник, 23 июля. Он рассказал, что россияне содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. В Северной Корее не объяснили, когда начнется судебное разбирательство по их вопросу.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.


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Тег Россия, моряки, КНДР, захват, судно, японское море

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