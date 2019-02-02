Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

"Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД

Вчера, 15:17

Альянс напомнил, что Москва имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729

Фото: Pixabay
"Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png Россия Альянс напомнил, что Москва имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729

НАТО не комментирует приостановку Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия США, заявили в пресс-службе Альянса.

"Нам нечего добавить по этой теме к заявлению от 1 февраля, в котором позиция НАТО полностью отражена", — сообщили в пресс-службе. Таким образом, НАТО не сформулировала никакой реакции на зеркальное решение России о приостановке участия в ДРСМД.

В пятницу, синхронно с объявлением США о приостановке со 2 февраля выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД, НАТО распространило заявление, в котором обвинило Россию в нарушении ДРСМД и напомнило, что именно Россия несет ответственность за односторонний выход США из этого договора.

В Альянсе напомнили, что пока не завершена начатая Вашингтоном процедура расторжения ДРСМД, Москва в течение шести месяцев имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729 "проверяемым, доказуемым и транспарентным способом".

Напомним, Альянс декларировал полную поддержку решению США всеми странами НАТО, после чего заявил, что остается открыт "для продолжения диалога с Россией, когда действия РФ это позволяют".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, НАТО, выход, ДРСМД, 9М729

Вы сейчас просматриваете новость " "Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии решили спасать ракетный договор от выхода США и России

Вчера, 12:33

Меркель заявила о необходимости сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности

Стало известно, какие именно ракеты хочет производить Путин

Вчера, 12:13

Шойгу обвинил США в изготовлении и производстве ракет средней и меньшей дальности

Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Вчера, 11:31

Россия, готовя ответные меры на выход США из ДРСМД, не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений

Выход США из ДРСМД: в МИД России пообещали ответную реакцию

Вчера, 02:01

США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади