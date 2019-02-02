"Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД

Альянс напомнил, что Москва имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729

Фото: Pixabay

"Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png 2019-02-02T15:17:59+02:00 Россия Альянс напомнил, что Москва имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729

НАТО не комментирует приостановку Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия США, заявили в пресс-службе Альянса.

"Нам нечего добавить по этой теме к заявлению от 1 февраля, в котором позиция НАТО полностью отражена", — сообщили в пресс-службе. Таким образом, НАТО не сформулировала никакой реакции на зеркальное решение России о приостановке участия в ДРСМД.

В пятницу, синхронно с объявлением США о приостановке со 2 февраля выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД, НАТО распространило заявление, в котором обвинило Россию в нарушении ДРСМД и напомнило, что именно Россия несет ответственность за односторонний выход США из этого договора.

В Альянсе напомнили, что пока не завершена начатая Вашингтоном процедура расторжения ДРСМД, Москва в течение шести месяцев имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729 "проверяемым, доказуемым и транспарентным способом".

Напомним, Альянс декларировал полную поддержку решению США всеми странами НАТО, после чего заявил, что остается открыт "для продолжения диалога с Россией, когда действия РФ это позволяют".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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