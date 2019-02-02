"Нам нечего добавить": в НАТО не нашли слов для комментария о приостановке Россией участия в ДРСМД
Альянс напомнил, что Москва имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729
НАТО не комментирует приостановку Россией участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия США, заявили в пресс-службе Альянса.
"Нам нечего добавить по этой теме к заявлению от 1 февраля, в котором позиция НАТО полностью отражена", — сообщили в пресс-службе. Таким образом, НАТО не сформулировала никакой реакции на зеркальное решение России о приостановке участия в ДРСМД.
В пятницу, синхронно с объявлением США о приостановке со 2 февраля выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД, НАТО распространило заявление, в котором обвинило Россию в нарушении ДРСМД и напомнило, что именно Россия несет ответственность за односторонний выход США из этого договора.
В Альянсе напомнили, что пока не завершена начатая Вашингтоном процедура расторжения ДРСМД, Москва в течение шести месяцев имеет шанс уничтожить свои крылатые ракеты 9М729 "проверяемым, доказуемым и транспарентным способом".
Напомним, Альянс декларировал полную поддержку решению США всеми странами НАТО, после чего заявил, что остается открыт "для продолжения диалога с Россией, когда действия РФ это позволяют".
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