Напился и материл портрет Путина: в России уволили офицера-пьяницу

Военный заявил, что находился в "подавленном состоянии" из-за продления командировки в Сирию

Владимир Путин. Фото: Yuri Kochetkov/REUTERS

Из Вооруженных сил России уволили офицера-подводника, который напился на российской военной базе в Сирии и обматерил портрет президента РФ Владимира Путина.

Инцидент случился еще летом 2019 года, но российские СМИ сообщили о произошедшем только сейчас.

Речь идет о командире боевой части радиотехнической службы подлодки, капитан-лейтенанте Олеге Лавренчуке. Пробыв 4,5 месяца в сирийском Тартусе, он узнал, что его командировку продлили еще на 4 месяца, и в ночь на 30 июня из-за этого военный напился с сослуживцами.

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Его застали при исполнении военной службы в пьяном состоянии и задержали. При этом россиянин буянил, но его все равно доставили в военную комендатуру.

Там Лавренчук "высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации нецензурную брань".

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Позже военный признал свою вину и раскаялся, но в конце июня 2019 года командир части привлек его к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, а в августе командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов досрочно уволил Лавренчука с военной службы "за грубый дисциплинарный проступок".

После этого военнослужащий пытался оспорить решение командира в военном суде, напомнив о том, что он служил 17,5 лет, но судья отклонил его иск.

"Лавренчук отмечал, что командующий Черноморским флотом не учел, что воздержаться от употребления алкоголя он не смог, так как из-за длительной служебной командировки за пределами РФ, срок которой в последующем был продлен, он находился в подавленном состоянии", – говорится в материалах суда.

Стоит отметить, что портреты Путина вызывают возмущение и злость не только у российских офицеров, но и у обычных граждан. Так, недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет президента, а реакцию сняли на видео:

Видео: https://www.youtube.com/channel/Блог Бабули

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