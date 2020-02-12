Напился и материл портрет Путина: в России уволили офицера-пьяницу

Из Вооруженных сил России уволили офицера-подводника, который напился на российской военной базе в Сирии и обматерил портрет президента РФ Владимира Путина.
Инцидент случился еще летом 2019 года, но российские СМИ сообщили о произошедшем только сейчас.
Речь идет о командире боевой части радиотехнической службы подлодки, капитан-лейтенанте Олеге Лавренчуке. Пробыв 4,5 месяца в сирийском Тартусе, он узнал, что его командировку продлили еще на 4 месяца, и в ночь на 30 июня из-за этого военный напился с сослуживцами.
Его застали при исполнении военной службы в пьяном состоянии и задержали. При этом россиянин буянил, но его все равно доставили в военную комендатуру.
Там Лавренчук "высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации нецензурную брань".
Позже военный признал свою вину и раскаялся, но в конце июня 2019 года командир части привлек его к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, а в августе командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов досрочно уволил Лавренчука с военной службы "за грубый дисциплинарный проступок".
После этого военнослужащий пытался оспорить решение командира в военном суде, напомнив о том, что он служил 17,5 лет, но судья отклонил его иск.
"Лавренчук отмечал, что командующий Черноморским флотом не учел, что воздержаться от употребления алкоголя он не смог, так как из-за длительной служебной командировки за пределами РФ, срок которой в последующем был продлен, он находился в подавленном состоянии", – говорится в материалах суда.
Стоит отметить, что портреты Путина вызывают возмущение и злость не только у российских офицеров, но и у обычных граждан. Так, недавно пранкеры провели эксперимент и повесили в одном из московских домов портрет президента, а реакцию сняли на видео:
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