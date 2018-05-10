Насколько российская Казань готова к Чемпионату мира по футболу

Вызвать такси, снять гостиницу или пообедать – в российской Казани иностранцу непросто. Хотя там пройдет 5 матчей чемпионата мира по футболу. Местные туристов либо игнорируют, либо предлагают общаться через переводчик смартфона. Журналистка под видом англоязычной туристки убедилась: такое общение похоже на испытание

Аэропорт Казани – столицы Татарстана. Скоро сюда прилетят тысячи иностранцев – посмотреть матчи и наверняка город тоже. Что смогут увидеть? А главное, услышать?

Оказывается, даже в аэропорту – еще поискать таксиста, который хоть как-то сможет объяснится. Наконец, понимание достигнуто. В языке, но не в цене. Ее водитель завысил до неприличия. А если вызывать через приложение, можно доехать в два раза дешевле

Администратор гостиницы, где журналистка пыталась снять номер, ничего не поняла. Пришлось общаться через переводчик в телефоне. Свободных номеров не оказалось.

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Уже в другой гостинице, спустя час, журналистку наконец-то заселили. Не быстрое это дело – общаться с администрацией отеля через переводчик на смартфоне.

Теперь бы перекусить. Но и официанты не знают английского. А без их помощи не обойтись.

Меню только на русском. Что же – придется его все-таки вспомнить. Или голодными уйти на прогулку. А для нее, кстати, неплохо-бы купить путеводитель.

Среди всего ассортимента путеводитель приходится искать самим. Большинство указателей на улицах – на русском. Из достопримечательностей местные советуют Казанский Кремль.

Однако вместо экскурсии на английском предлагают только наушники.

Не выйдет беседы и с аптекарем, если вдруг понадобятся таблетки. Где болит – предложат показать пальцем.

Уже через месяц сюда приедут иностранцы. Австралийцы, немцы, испанцы, французы – для всех интернациональный язык – английский. Но с ним в России – не разберутся без переводчика.

Ранее сообщалось, что Москва оказалась не совсем готова к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее мы писали, что россияне опозорились перед стартом ЧМ, неверно написав один из городов турнира. Тогда Нижний Новгород стал "Нижним Новгодором".

Не беда – отелей в Казани хватает. Не хватает персонала, владеющего английским.