Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Насмотрятся и устроят Майдан: запрет спектакля по "Чипполино" в России рассмешил соцсети

8 ноября, 17:10

На театральном фестивале в Москве сняли с программы "проблемную" постановку

Фото: кадр из м/ф "Чиполлино"

Фото: кадр из м/ф "Чиполлино"

Пока в России пытаются создать изолированный и подконтрольный спецслужбам интернет, цензура добралась и до театральных подмостков: в Москве запретили показ спектакля по мотивам "Чиполлино".

Об этом сообщили в russiandeadline.ru, ссылаясь на художественного руководителя Московского Лианозовского Театра Надежду Егорову. Воспитанники именно ее детской студии подготовили постановку "#рябчиковжуй #новыдержитесь", основанную на известной повести Джанни Родари.

Изначально спектакль был одобрен для участия в программе фестиваля любительских театров, но потом глава жюри Анжелика Петрова просмотрела видеозапись постановки и отменила запланированный на 9 ноября показ, пообещав наказать тех, кто его одобрил.

Егорова же назвала запрет показа спектакля совершенно неоправданной политической цензурой.

Реклама

"Там есть две-три актуальные шутки. Но это "Чиполлино", мы текст Родари не переписывали", – отметила худрук театра.

Чтобы доказать, что в постановке "нет ничего страшного", она назначила три показа "#рябчиковжуй #новыдержитесь" в своем театре.

В тренде
Грозит ли Трампу импичмент: украинские политологи дали прогноз
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Напомним, в прошлом году в России попала под цензуру голливудская комедия "Смерть Сталина".

А этой весной цензура в РФ пошла еще дальше – в стране ввели штрафы и тюремные сроки за критику чиновников, депутатов и президента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия сказка театр цензура спектакль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейкомРоссия
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Кровавая бойня в военчасти в России: убийцу угрожали изнасиловать
Кровавая бойня в военчасти в России: убийцу угрожали изнасиловатьРоссия
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцев
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцевРоссия
Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранные
Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранныеРоссия
"Вы убийцы и фашисты": русских в Сирии обвинили в гибели детей (видео)Другие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...