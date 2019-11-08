Насмотрятся и устроят Майдан: запрет спектакля по "Чипполино" в России рассмешил соцсети

На театральном фестивале в Москве сняли с программы "проблемную" постановку

Фото: кадр из м/ф "Чиполлино"

Пока в России пытаются создать изолированный и подконтрольный спецслужбам интернет, цензура добралась и до театральных подмостков: в Москве запретили показ спектакля по мотивам "Чиполлино".

Об этом сообщили в russiandeadline.ru, ссылаясь на художественного руководителя Московского Лианозовского Театра Надежду Егорову. Воспитанники именно ее детской студии подготовили постановку "#рябчиковжуй #новыдержитесь", основанную на известной повести Джанни Родари.

Изначально спектакль был одобрен для участия в программе фестиваля любительских театров, но потом глава жюри Анжелика Петрова просмотрела видеозапись постановки и отменила запланированный на 9 ноября показ, пообещав наказать тех, кто его одобрил.

Егорова же назвала запрет показа спектакля совершенно неоправданной политической цензурой.

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"Там есть две-три актуальные шутки. Но это "Чиполлино", мы текст Родари не переписывали", – отметила худрук театра.

Чтобы доказать, что в постановке "нет ничего страшного", она назначила три показа "#рябчиковжуй #новыдержитесь" в своем театре.

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Напомним, в прошлом году в России попала под цензуру голливудская комедия "Смерть Сталина".

А этой весной цензура в РФ пошла еще дальше – в стране ввели штрафы и тюремные сроки за критику чиновников, депутатов и президента.

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