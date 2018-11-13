Навальный сообщил, что его не выпускают из России в Европу

Российский оппозиционер оказался "невыездным", о чем сам узнал лишь при прохождении погранконтроля

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, собравшись лететь в Страсбург, во время прохождения пограничного контроля в аэропорту узнал, что есть некий документ, который запрещает выпускать его из России. Об этом сам Навальный сообщил на своих страницах в соцсетях Twitter и Instagram.

"Приехал в аэропорт – лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу – на погранконтроле забрали паспорт "для проведения специальных проверочных мероприятий". Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. Юля и адвокат Михайлова стоят с другой стороны веревочки и смеются надо мной", – написал Навальный в Instagram, опубликовав фото из аэропорта.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет", — написал Навальный в Twitter.

Официального объяснения от спецслужб РФ, почему Навального не выпускают из России, пока что нет.

Напомним, Алексей Навальный по решению Симоновского суда Москвы был признан виновным в организации несанкционированного митинга и провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей" в январе этого года. 14 октября Навальный вышел на свободу после административного ареста.

Ранее оппозиционер был задержан 25 августа, когда ехал к семье за город. Кроме того, задерживали его и после майских демонстраций, однако тогда политика освободили после заполнения двух протоколов.