Задержание Навального в Москве: появились подробности
Алексей Навальный ехал к семье за город, в шортах и тапочках, когда его задержали
Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве пятеро ОМОНовцев под предлогом протокола за митинг 28 января.Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
О причинах задержания Ярмыш отмечает, что речь идет о протоколе от 31 января 2018 года.
"Его задержали в рамках протокола от 31 января 2018. То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда. Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда", – добавила пресс-секретарь.
По словам Ярмыш, Алексей Навальный ехал к семье за город, в шортах и тапочках, когда его задержали.
"Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семьие за город в шортах и тапочках, задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?" – резюмировала Ярмыш.
Как сообщалось, ранее Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.
Напомним, 28 января в городах России прошли акции сторонников Алексея Навального.
Ранее сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).