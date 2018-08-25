Задержание Навального в Москве: появились подробности

Алексей Навальный ехал к семье за город, в шортах и тапочках, когда его задержали

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве пятеро ОМОНовцев под предлогом протокола за митинг 28 января.Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

О причинах задержания Ярмыш отмечает, что речь идет о протоколе от 31 января 2018 года.

"Его задержали в рамках протокола от 31 января 2018. То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда. Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда", – добавила пресс-секретарь.

По словам Ярмыш, Алексей Навальный ехал к семье за город, в шортах и тапочках, когда его задержали.

"Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семьие за город в шортах и тапочках, задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?" – резюмировала Ярмыш.

Как сообщалось, ранее Навального задержали 5 мая в Москве на Пушкинской площади, где проходил несогласованный с российскими властями митинг "Он нам не царь". Ему удалось выступить, но сразу же после этого силовики унесли его в автозак ногами вперед.

Напомним, 28 января в городах России прошли акции сторонников Алексея Навального.

Ранее сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).