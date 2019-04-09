Навальный выиграл еще одно дело против России: реакция Кремля
Страсбургский суд указал России выплатить оппозиционеру 23 тыс. евро за незаконный арест в 2014 году
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в ноябре уже выиграл международный судебный процесс против России, победил еще в одном деле в расположенном в Страсбурге Европейском суде по правам человека.
9 апреля ЕСПЧ признал незаконным заключение его под домашний арест в рамках дела о хищениях средств компании "Ив Роше Восток" в феврале 2014 года.
Кроме того, суд пришел к выводу, что наложенный на Навального запрет на доступ к средствам связи не преследовал законной цели, и постановил в течение трех месяцев выплатить ему 22,6 тыс. евро (20 тыс. – за моральный ущерб и 2,6 тыс. – возмещения судебных издержек).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сообщил, что в Кремле с таким вердиктом несогласны, назвав его "достаточно неожиданным".
"Вряд ли по сути можно с ним согласиться. В остальном — у нас есть Министерство юстиции, это его прерогатива заниматься такими вопросами", — заявил он.
Напомним, ранее Навальный советовал Западу ввести санкции не против госкомпаний, а против "друзей Путина" – олигархов, которые фактически сконцентрировали в своих руках основной капитал.
Мы также писали о протесте против политических репрессий, который прошел ранее в этом году в России – в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Навальный выиграл еще одно дело против России: реакция Кремля". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обещавший сделать из Навального "отбивную" глава Росгвардии подал на него в суд
Виктор Золотов требует признать результаты расследования оппозиционера несоответствующими действительности
В России учительница сравнила Навального с Гитлером
Педагог из 9 школы Хабаровска пыталась радикальными сравнениями отвадить ученицу от агитации за российского оппозиционера
Алексею Навальному "шьют" дело двухлетней давности
Российскому оппозиционеру вменяют клевету в адрес бывшего сотрудника МВД Павла Карпова, которого обвиняли в хищениях 230 млн долларов
Навальный сообщил, что его не выпускают из России в Европу
Российский оппозиционер оказался "невыездным", о чем сам узнал лишь при прохождении погранконтроля