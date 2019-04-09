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Навальный выиграл еще одно дело против России: реакция Кремля

Сегодня, 14:40

Страсбургский суд указал России выплатить оппозиционеру 23 тыс. евро за незаконный арест в 2014 году

Алексей Навальный и его брат Олег. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Алексей Навальный и его брат Олег. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.
Навальный выиграл еще одно дело против России: реакция Кремля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c82/5a5/5cac825a51cfa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c82/5a5/5cac825a51cfa.jpg Россия Страсбургский суд указал России выплатить оппозиционеру 23 тыс. евро за незаконный арест в 2014 году

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в ноябре уже выиграл международный судебный процесс против России, победил еще в одном деле в расположенном в Страсбурге Европейском суде по правам человека.

9 апреля ЕСПЧ признал незаконным заключение его под домашний арест в рамках дела о хищениях средств компании "Ив Роше Восток" в феврале 2014 года.

Кроме того, суд пришел к выводу, что наложенный на Навального запрет на доступ к средствам связи не преследовал законной цели, и постановил в течение трех месяцев выплатить ему 22,6 тыс. евро (20 тыс. – за моральный ущерб и 2,6 тыс. – возмещения судебных издержек).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сообщил, что в Кремле с таким вердиктом несогласны, назвав его "достаточно неожиданным".

"Вряд ли по сути можно с ним согласиться. В остальном — у нас есть Министерство юстиции, это его прерогатива заниматься такими вопросами", — заявил он.

Напомним, ранее Навальный советовал Западу ввести санкции не против госкомпаний, а против "друзей Путина" – олигархов, которые фактически сконцентрировали в своих руках основной капитал.

Мы также писали о протесте против политических репрессий, который прошел ранее в этом году в России – в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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Тег Россия, Навальный, еспч, Европейский суд по правам человека, Алексей Навальный

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Источник:

ТАСС

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