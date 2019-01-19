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В РФ прошли митинги против политрепрессий: более десятка задержанных

Сегодня, 23:40

В Санкт-Петербурге и Москве правоохранители задержали 16 участников акций протеста

В РФ прошли митинги против политрепрессий: более десятка задержанных Россия В Санкт-Петербурге и Москве правоохранители задержали 16 участников акций протеста

В Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований. Акции протеста закончился арестами. Люди вышли на мирное шествие, посвященное памяти убитых 10 лет назад правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Маркелов расследовал дело теракта на Дубровке. Оспаривал оправдания экс-полковника, которого обвиняли в убийстве девушки.

"Стас Маркелов был адвокатом правозащитником, защищал активистов, помогал простым людям, выступал против диктатуры", – рассказал активист Надир Фату.

Бабурова в свою очередь работала в оппозиционном издании. Причиной ее убийства активисты называют участие журналистки в антифашистском движении.

Митингующие требовали отпустить заключенных участников интернет-сообщества, которых обвиняют в подготовке государственного переворота. По версии следствия, 11 молодых людей пытались свергнуть власть и готовили теракты.

"Якобы террористическая группа собиралась организовать взрывы, сорвать выборы президента", – уточнил другой активист – Лев Понамарев.

Признание в преступлениях из фигурантов выбивали пытками, утверждают правозащитники.

Бульвар, где митинговали москвичи, окружила полиция. Шествие согласовали, но правоохранители пригнали автозаки. Людей пропускали только через металлические рамки. Как обычно без задержаний не обошлось. Нескольких мужчин, не разбирая, выхватывали из толпы, и хотя митингующие пытаются помешать, полицейские заломив активистов, погрузили их в автозаки. Всего на московской акции задержали четырех человек, а в Санкт-Петербурге еще 12.

Россия, митинги, акция протеста, репрессии

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