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Наводнение в Сибири: российские власти оценили ущерб

6 июля, 11:51

Всего с 25 июня в Иркутской области подтопило 96 населенных пунктов

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл), сообщила пресс-служба правительства региона.

Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

Ранее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 22 человек. 

Всего с 25 июня в Иркутской области подтопило 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов и 6847 приусадебных участков. Паводок был вызван дождями, которые шли с 24 по 27 июня в западных районах региона.

Но 1 июля в реках Уда, Ия и в верховьях рек Бирюса и Ока уже наблюдалось снижение уровней воды, а из 28 населенных пунктов вода ушла полностью.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.


Как мы уже писали, после предыдущего крупного наводнения в регионе, которое случилось в 2006 году, на реке Ия в городе Тулун в 2008 году возвели дамбу. Несмотря на прогнозы, что она должна была оградить город от наводнений на ближайшие 100 лет, сооружение оказалось бесполезным уже через 11 лет.

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Тег Россия, наводнение, Сибирь

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Интерфакс

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