Назвавший россиянок проститутками священник сравнил их с машинами: видео

Димитрий Смирнов. Фото: скриншот

Протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов, который ранее сравнил с проститутками женщин, живущих в гражданском браке, отличился новым нелепым заявлением о незарегистрированных союзах.

Выступая на кремлевском канале "Россия 1", священнослужитель осудил мужчин за нежелание официально регистрировать отношения, на этот раз сравнив женщин с автомобилями.

"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда получает квартиру, тоже быстро регистрирует. А брак считается чем-то третьестепенным", — сказал Смирнов пропагандистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову.

В то же время, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил ему стихами в свойственной музыканту нецензурной манере:

Ты мошну свою побрей,

Может раз хоть в веки кои.

Знал бы ты, протоиерей,

Сколько содержание стоит.

Двух прекрасных женских ножек.

Ну, а пилинги, укладка?

Каждый день уход за кожей,

Что всё было, нежно, гладко

Плюс: подарки, цацки, шмотки

И отели у морей!

Е*нул бы ты лучше водки,

Чем пи*еть, протоиерей.

Знайте, тот кто прибывает

В доброте, не без затей.

Жён бесплатных не бывает,

Это ж не е*ать детей. В тренде "Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

Напомним, что после своего оскорбительного заявления Димитрий Смирнов отказался извиняться и даже заявил, что нарочно использовал именно слово "проститутка".

А ранее традиционное похищение невесты на одной из свадеб на Кавказе закончилось для молодоженов плачевно – в попытке донести возлюбленную до свадебного автомобиля жених упал на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

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