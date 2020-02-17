Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Назвавший россиянок проститутками священник сравнил их с машинами: видео

17 февраля, 17:13

Скандальный архиерей РПЦ сделал новое жесткое заявление в адрес представительниц прекрасного пола

Димитрий Смирнов. Фото: скриншот

Димитрий Смирнов. Фото: скриншот

Протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов, который ранее сравнил с проститутками женщин, живущих в гражданском браке, отличился новым нелепым заявлением о незарегистрированных союзах.

Выступая на кремлевском канале "Россия 1", священнослужитель осудил мужчин за нежелание официально регистрировать отношения, на этот раз сравнив женщин с автомобилями.

"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда получает квартиру, тоже быстро регистрирует. А брак считается чем-то третьестепенным", — сказал Смирнов пропагандистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову.

В то же время, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил ему стихами в свойственной музыканту нецензурной манере:

Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Что всё было, нежно, гладко
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!
Е*нул бы ты лучше водки,
Чем пи*еть, протоиерей.
Знайте, тот кто прибывает
В доброте, не без затей.
Жён бесплатных не бывает,
Это ж не е*ать детей.

В тренде
"Донбасс порожняк не гонит": переводчики назвали самые сложные фразы Путина

Напомним, что после своего оскорбительного заявления Димитрий Смирнов отказался извиняться и даже заявил, что нарочно использовал именно слово "проститутка".

А ранее традиционное похищение невесты на одной из свадеб на Кавказе закончилось для молодоженов плачевно – в попытке донести возлюбленную до свадебного автомобиля жених упал на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия религия РПЦ женщина скандал россиянка смирнов оскорбление

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Эвакуация украинцев из очага коронавируса: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
"Незаконно созданное государство": в РФ судья удивил заявлением об СССРРоссия
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видео
У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...