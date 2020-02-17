Назвавший россиянок проститутками священник сравнил их с машинами: видео

Протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов, который ранее сравнил с проститутками женщин, живущих в гражданском браке, отличился новым нелепым заявлением о незарегистрированных союзах.
Выступая на кремлевском канале "Россия 1", священнослужитель осудил мужчин за нежелание официально регистрировать отношения, на этот раз сравнив женщин с автомобилями.
"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует. Ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда получает квартиру, тоже быстро регистрирует. А брак считается чем-то третьестепенным", — сказал Смирнов пропагандистам Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
В то же время, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил ему стихами в свойственной музыканту нецензурной манере:
Ты мошну свою побрей,
Может раз хоть в веки кои.
Знал бы ты, протоиерей,
Сколько содержание стоит.
Двух прекрасных женских ножек.
Ну, а пилинги, укладка?
Каждый день уход за кожей,
Что всё было, нежно, гладко
Плюс: подарки, цацки, шмотки
И отели у морей!
Е*нул бы ты лучше водки,
Чем пи*еть, протоиерей.
Знайте, тот кто прибывает
В доброте, не без затей.
Жён бесплатных не бывает,
Это ж не е*ать детей.
Напомним, что после своего оскорбительного заявления Димитрий Смирнов отказался извиняться и даже заявил, что нарочно использовал именно слово "проститутка".
А ранее традиционное похищение невесты на одной из свадеб на Кавказе закончилось для молодоженов плачевно – в попытке донести возлюбленную до свадебного автомобиля жених упал на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.
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