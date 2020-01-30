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Путин копирует Зеленского: заговорил о цифровизации России

30 января, 21:30

Хозяин Кремля назвал цифровизацию серьезным инструментом решения проблем в России

/ Фото: Сегодня

После неоднократных заявлений команды Владимира Зеленского о цифровизации Украины, президент РФ Владимир Путин решил взять пример с украинского лидера и на встрече с общественными организациями Подмосковья в Красногорске отметил значение цифровизации для решения проблем в России.

Представители организаций рассказали президенту, как различные цифровые сервисы помогают упрощать жизнь людей в регионе. "Здесь на вашем примере видно, что это не пустой звук, это, извините за моветон, не трепотня какая-то, а это серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается страна и каждый конкретный человек", - сказал Путин.

Он отметил, что благодаря использованию цифровых технологий упростилась обратная связь с гражданами, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, реагировать на проблемы. "На примере Московской области, других регионов, где внедряются эти технологии, мы видим, что качество работы всех уровней власти принципиальным образом улучшается", – добавил глава российского государства.

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Также Путин отметил важность того, что люди принимают участие в решении проблем.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, в конце июля 2019 президент Украины Зеленский подписал указ о диджитализации, т.е. об упрощении доступа к госуслугам, чтобы украинцам не нужно было каждый раз подавать одни и те же справки в разные госорганы.

Также сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику. Михаил Федоров встречался в Киеве с представителями ЕС и донес до них идею "государства в смартфоне".

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Россия Владимир Путин цифровизация

Источник: ТАСС

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