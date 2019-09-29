Нефтедобыча в России может пострадать из-за потепления: аналитик Bloomberg

За последние 30 лет несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20%

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В России из-за таяния вечной мерзлоты, вызванного глобальным потеплением, появилась угроза для добытчиков углеводородов. Это стало причиной решения России присоединиться к Парижскому договору о климате. Такое мнение отстаивает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

На основании отчета Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) за 2017 год, Ли утверждает, что геологические фундаменты в регионах вечной мерзлоты России уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 1980 году.

Так, с 1980 по 2010 год несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20%. По словам Ли, с технологической точки зрения, влияние таяния вечной мерзлоты на российские арктические разработки нефти и газа можно снизить, но это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.

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Аналитик также утверждает, что есть вероятность, что уже ничего не поможет избежать потери условий для сохранения вечной мерзлоты. По данным AMAP, если сократить выбросы парниковых газов, приповерхностные слои вечной мерзлоты удастся стабилизировать только на 45% ниже текущего значения.

Но при этом, отмечает он, бездействие в этой сфере приведет к еще худшим последствиям.

Напомним, глава Украинской климатической сети Илья Еременко рассказал сайту "Сегодня", какими будут последствия изменения климата в Украине .

Кроме того, Всемирная метеорологическая организация подготовила отчет об изменении климата в мире. Выводы неутешительные: концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет, как и температура, достигла рекордного уровня.

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