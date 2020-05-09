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Боится утечки: Путин запретил солдатам РФ пользоваться гаджетами и общаться со СМИ (документ)

9 мая, 12:50

Татьяна Очеретяна

СМИ связывают этот запрет с боязнью утечки секретных военных данных

Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому солдатам российской армии запрещается пользоваться интернетом, соцсетями, гаджетами, а также общаться со СМИ. Документ опубликовали на сайте Государственной системы правовой информации РФ.

Отмечается, что указ от 06 мая "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" вносит изменения в дисциплинарный Устав ВС РФ и устав гарнизонной и караульной служб страны, согласно которым для солдатов российской армии вводится ряд запретов.

В частности, российским военнослужащим нельзя "предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

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Кроме того, солдатам запрещается использование гаджетов при несении боевого дежурства или службы; при нахождении в нарядах; при нахождении на территории воинской части; при прохождении военных сборов; если военнослужащий принимает участие в боевых действиях; если солдат якобы "выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации"; при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

СМИ подозревают, что такие ограничения предприняли из-за вероятности утечки секретных военных данных.

Напомним, в воинской части в деревне Елани в Свердловской области России устроили импровизированную "доску позора", прибив смартфоны нарушителей к специальному стенду гвоздями и указав имена провинившихся солдат.

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Россия СМИ соцсети Владимир Путин солдаты российской армии запреты

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