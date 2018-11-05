Немецкие политики приехали в Москву решать обустройство нового миропорядка – СМИ

На мероприятие, которое прошло в Москве в пятницу, 2 ноября, прибыли известные политики Германии, которые имеют отношение к РФ и неоднократно заявляли о своих партнерских отношениях с Кремлем

Европейская пресса заявляет, что ряд немецких политиков совместно с представителями России проводят работу по созданию "архитектуры нового миропорядка". В частности, на мероприятии, которое прошло в столице России, присутствовал премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг и координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Дирк Визе. Не обошлось и без посла Германии в России Рюдигера фон Фрича, депутатов бундестага от ХДС и Левой партии, главы Германо-Российского форума Маттиаса Платцека. А российская "делегация" была возглавлена председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым, сообщает издание Bild.

Встреча была организована Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова. При этом, как подтвердили изданию в министерстве иностранных дел ФРГ, пятничная встреча была не только организована фондом, но и профинансирована им.

По данным Германо-Российского форума, который является соорганизатором, речь идет о "встрече немецких и российских парламентариев" под заголовком "Архитектура нового миропорядка: роль Германии, России и ЕС". Однако координатор по сотрудничеству с РФ Дирк Визе опубликовал в Twitter селфи с Мануэлой Швезиг, написав, что мероприятие называется "Перезагрузка стратегического партнерства в сфере модернизации? Роль Германии, России и ЕС". Как сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ в ответ на запрос издания, мероприятие представляет собой встречу германских и российских парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" под названием "Архитектура нового миропорядка", а сотрудничеству в сфере модернизации был посвящен доклад Дирка Визе.

"Если исходить из ведущих участников конференции, то направленность мероприятия становится довольно ясной. Бывший глава СДПГ и соорганизатор встречи Маттиас Платцек уже на протяжении нескольких лет ратует за отмену санкций против России и признание законности аннексии Крыма, противоречащей международному праву. Мануэла Швезиг, федеральная земля которой является точкой приема газопровода "Северный поток-1" и строящегося газопровода "Северный поток-2", также высказывается за смену курса относительно путинского режима", – отмечает издание.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Eurasia Center заявил в разговоре с изданием, что фонд "главным образом используется для того, чтобы распространять агрессивную политику Кремля под прикрытием публичной дипломатии. Однако на самом деле он является всего лишь еще одним инструментом гибридной агрессии Кремля, используемым против всего демократического и основывающегося на правилах мира, – передает Bild.

Напомним, что тем временем канцлер Германии Ангела Меркель инициировала встречу в Париже глав стран Нормандской четверки.

Как рассказали в комментариях сайту "Сегодня" политолог Александр Палий и политический консультант Ирина Серова, одним из ключевых пунктов повестки дня заседания нормандской четверки 11 ноября в Париже, будет вопрос введения миротворческого контингента на Донбасс. Тот факт, что инициатива о новом раунде переговоров на уровне глав четырех государств исходила от Меркель в основном по той причине, что ФРГ и глава немецкого правительства стремятся продемонстрировать мировому сообществу, что являются лидерами в Европе по решению европейских проблем.

Тем не менее, для президента России Владимира Путина, тоже приглашенного во Францию, в большей степени будет важной встреча именно с главой Белого дома Дональдом Трампом, а вопрос ситуации на Донбассе для российского руководителя будет второстепенным.