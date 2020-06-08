"Неуважение к власти": в России оштрафовали блогера за надпись на снегу (видео)

Блогер утверждает, что ему даже не сообщили о заседании суда

В России в Кемерово оштрафовали блогера Михаила Алферова за то, что еще в марте 2020 года он написал на сугробах "Путин вор". Об этом сообщает МБХ-медиа.

Теперь мужчина обязан заплатить 30 тысяч рублей (около 11,6 тысяч гривен).

Как выяснилось, Алферова признали виновным по статье административного кодекса о "неуважение к власти в интернете".

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В постановлении суда говорится, что блогеру сообщили о заседании, однако он не появился. В то же время сам Алферов говорит, что никто не предупреждал.

"Более того, федеральный судья Дубешко Д.А. совершил путешествие во времени. 1 июня он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся снова в 1 июня и вынес постановление об административном наказании", - рассказал Алферов.

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В заключении эксперт заявил, что в видео "есть негативная оценка президента Российской Федерации Путина В.В.". Блогер отметил, что будет подавать апелляцию. В самом видео Алферов рассказывает, как трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись.

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Напомним, ранее в Забайкальском крае неизвестные выложили из камней оскорбление в адрес своего президента Владимира Путина – надпись было видно за несколько километров.

Стоит отметить, что за оскорбление власти в России с прошлого года ввели наказание в виде штрафов или даже лишения свободы.

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