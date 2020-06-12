Невзоров о Ефремове: Надо выбирать – трезвенник при галстуке либо великий актер

Известный российский актер кино и театра Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, не может быть одновременно трезвенником и великим артистом.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Меня удивила, конечно, капризность общества. Оно хочет, чтобы был и великий актер, и чтобы он был и не алкоголик, и не наркоман. Вот много хочет, так не бывает. Большие артисты, как правило, большие артисты абсолютно не укладываются в представления обывательские о добре, зле, приличиях, поведении", – говорит журналист.

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По его словам, он не оправдывает и не осуждает Ефремова.

"Тут надо выбирать: либо трезвенник при галстуке, партбилете и никогда даже в лифте не нассыт – либо, извините, великий актер. Одно из двух. Совмещение невозможно. В самой основе артистического ремесла есть эпатаж и нарушение норм. Если этого нет, то нет и большого артиста", – заметил публицист.

По его мнению, совершенствуясь в своем ремесле, артист совершенствуется и в безобразиях.

"Это совершенно неизбежно. Он не может быть иным, иначе он не будет заводить, он не будет, как выражаются сегодняшние молодые люди, заходить. Перестав безобразничать, артист тускнеет, превращается во что-то очень хабенское. Но проблемы нет, потому что вот терзайте Мишку, сажайте Мишку – и оставайтесь с безруковыми, безликовыми и другими певцовыми. Это ваш выбор. Может быть, кстати говоря, это и правильный выбор, потому что все эти артисты, они тоже замечательные, они великолепно исполняют обнулительные ролики. Если это то, чем согласна довольствоваться публика, то, конечно, нужно такие гнойные язвы общества, как Мишка, каким-то образом выжигать", – говорит Невзоров.

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Он иронично заметил, что своим прощальным бенефисом Ефремов на Смоленской площади сделал счастливыми миллионы людей.

"Потому что он дал возможность алкоголикам, ворам, проституткам, холуям, проститутам, расхитителям, жуликам, проходимцам, то есть так называемой элите, блеснуть праведностью и благопристойностью и еще как блеснуть – яростно осудить".

Напомним, российская полиция признала, что Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился и под воздействием наркотических средств . По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств.

Также новости "Сегодня" сообщали, что Ефремов после ДТП пытался покончить жизнь самоубийством:

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