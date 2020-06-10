Смертельное ДТП: в полиции подтвердили сбыт наркотиков Михаилу Ефремову

Помимо высокой дозы алкоголя, обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина

Российский актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился и под воздействием наркотических средств. По факту сбыта ему наркотиков возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, – сообщили в полиции.

"В ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта наркотиков неустановленными лицами водителю иномарки", – сообщили в полиции.

Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении Ефремова.

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Как сообщают источники, в крови Ефремова, помимо высокой дозы алкоголя, обнаружены следы наркотиков, в том числе кокаина.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Действующая редакция УК РФ не разделяет алкогольное и наркотическое опьянение.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП. Сам актер утверждает, что ничего не помнит.

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