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Невзоров о "красоте" Москвы: Надувные губы, большие сиськи и чемодан косметики

28 декабря, 04:30

Переливы гирлянд в Москве – это слезы огромной страны, которая живет в черноте, говорит журналист

9111.ru

9111.ru

Красота столичной Москвы основана на высасывании ресурсов из остальной части России.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Понимаете, что будет, если прийти в собес, например, и взять 100 старушек. У 99 старушек отбираем пенсии, чтобы сотой старушке сделать огромные надувные губы, большие сиськи и купить чемодан косметики. Вот примерно так объясняется происхождение сегодняшней красоты города Москва", – говорит журналист.

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По его словам, с 2011 года на благоустройство одной Москвы было потрачено 1,5 трлн рублей (24 млрд долларов по нынешнему курсу. – Ред .).

"На все остальные города России, а их – на минуточку! – 1117 штук, за этот же период потрачено ровно столько же, чуть-чуть больше. Причем это города, это не касается всяких там поселков городского типа, райцентров – это всё не входит в 1117", – продолжил Невзоров.

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

"Вот московская красотища, она, оказывается действительно – я не ошибся – высосана вампиром державности из совершенно обескровленных вен и артерий страны", – дал образное сравнение сложившейся ситуации публицист.

"Так что любители всяких мерцающих лампочек столицы должны понимать, что это им подмигивает гнилое мясо школьных столовых Тольятти, Саратова и Сызрани, а переливы гирлянд на тополях и липах – это искрятся слезы огромной страны, которая живет в черноте", – подытожил Невзоров.

Напомним, ранее Невзоров высмеял Россию за кражу унитазов с украинских кораблей .

Также сообщалось, что Невзоров резко отозвался о российском государстве: могущественный и опасный жулик .

Видео: ФСБ

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