Новая трагедия в России: мать убила троих детей и свела счеты с жизнью

Сегодня, 08:15

Семья считалась благополучной, хотя женщина недавно развелась с мужем

В Ульяновске мать убила троих детей. Фото: dpchas.com.ua
В Ульяновске мать убила троих детей. Фото: dpchas.com.ua

В российском Ульяновске в квартире одного из домов обнаружены тела местной жительницы и трех ее несовершеннолетних детей, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ульяновской области во вторник, 20 марта.

"С ножевыми ранениями обнаружены тела трех детей, а также тело воспитывавшей их матери. По предварительной версии, женщина, нанеся малолетним смертельные ранения, покончила жизнь самоубийством", – говорится в сообщении.

Детям было пять, шесть и 10 лет. Возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что дети проживали с матерью, которая с мужем разведена", – говорится в сообщении облпрокуратуры.

"37-летняя женщина не работала, поскольку младший ребенок был инвалидом. Семья считалась благополучной, они развелись с мужем недавно", – сказал собеседник агентства.

Напомним, несколько дней назад в России разыгралась еще одна жуткая трагедия: мужчина убил двух дочерей и покончил с собой.

Также напомним, в Фастове под Киевом произошло резонансное убийство – киллер нанес более 20-ти ножевых ранений многодетной матери, которая пришла за сыном в детский сад.
Россия, убийство, мать, самоубийство
Источник:

Интерфакс

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