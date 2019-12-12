Новое ЧП с подлодкой в России: на Дальнем Востоке утонула субмарина

Если бы не мелкое дно, подлодка бы ушла значительно глубже

/ Фото: Минобороны РФ

В российском Приморье подводная лодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки. Как со ссылкой на Росморречфлот сообщает Deita.ru, происшествие случилось вечером накануне, 11 декабря.

Отмечается, что размер подводной лодки 72 метра. Она принадлежит Тихоокеанском флоту РФ.

Во время буксировки подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку (заливе Восток) в месте, где глубина составляет 47 метров.

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На данный момент нос подлодки находится над водой. Угрозы экологии нет. Решается вопрос о привлечении спасателей. Возле лодки находится буксир, который и транспортировал подлодку на утилизацию.

Напомним, это не первое ЧП с подлодкой в России. В октябре 2019 на финальном этапе стратегических учений "Гром-2019", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки .

А 1 июля в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 военнослужащих-подводников.

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