Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Новое ЧП с подлодкой в России: на Дальнем Востоке утонула субмарина

12 декабря, 10:46

Если бы не мелкое дно, подлодка бы ушла значительно глубже

/ Фото: Минобороны РФ

В российском Приморье подводная лодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки. Как со ссылкой на Росморречфлот сообщает Deita.ru, происшествие случилось вечером накануне, 11 декабря.

Отмечается, что размер подводной лодки 72 метра. Она принадлежит Тихоокеанском флоту РФ.

Во время буксировки подлодка легла на грунт кормой, а затем начала тонуть. Инцидент произошел по пути из Владивостока в Находку (заливе Восток) в месте, где глубина составляет 47 метров.

Реклама

В тренде
Импичмент Трампа: демократы официально выдвинули два обвинения
Фото: REUTERS/Loren Elliott

На данный момент нос подлодки находится над водой. Угрозы экологии нет. Решается вопрос о привлечении спасателей. Возле лодки находится буксир, который и транспортировал подлодку на утилизацию.

Напомним, это не первое ЧП с подлодкой в России. В октябре 2019 на финальном этапе стратегических учений "Гром-2019", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки .

А 1 июля в результате аварии на глубоководном аппарате Вооруженных сил РФ в Баренцевом море погибли 14 военнослужащих-подводников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

подлодка приморье подводная лодка субмарина Дальний Восток

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатов
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатовЕвросоюз
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в
Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробностиПолитика
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед
Прогнозы неуместны: в Кремле указали на один момент перед "нормандской" встречейПолитика
"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...