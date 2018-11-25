Новый конфликт в Азовском море: для сопровождения украинских кораблей Россия задействовала боевые вертолеты

Россия привлекла вертолеты для сопровождения украинских кораблей в Азовском море. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба ВМС ВС Украины.

"В 13:12 был зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, Россия после агрессии против группы украинских кораблей закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов. В тоже время в пресс-службе Военно-морских сил Украины заявили, что движение в обе стороны было перекрыто российской стороной в связи с тем, что на переправе сел на мель танкер. Украинские корабли третий час ожидают прохода через Керченский пролив.

Как сообщалось, инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Украинский МИД расценил такие действия как пересечение всех границ.



