РФ перешла все границы: в МИД Украины жестко прокомментировали таран украинского буксира

Международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы об очередном акте агрессии России на Азове

Провокационные действия со стороны России в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными, прокомментировали ситуацию с тараном украинского буксира российскими кораблями в Министерстве иностранных дел Украины.

"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", – отмечено в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что осуществят все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования.

Также безотлагательно об агрессивных действиях российской стороны в Азовском море будут проинформированы партнеры.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", – подытожили в ведомстве.

В тоже время в России уже сделали заявление, обвинив Украину в провокации.

Как сообщалось, украинские корабли продолжают идти в Мариуполь, несмотря на противодействие со стороны России.

Также мы писали о подробностях инцидента, во время которого агрессор провоцировал украинские корабли на открытие огня.