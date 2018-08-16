ОБСЕ обвинила военных РФ в несанкционированных учениях в Молдове

С критикой в адрес военных РФ по этому поводу также выступила Молдова

Миссия ОБСЕ в Молдове обвинила Оперативную группу российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в "несанкционированных" учениях в демилитаризованной зоне на реке Днестр. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении.

"Миссия ОБСЕ в Молдове выражает свою обеспокоенность в связи с проведением ОГРВ военных учений, включающих форсирование реки, в зоне безопасности 14 и 15 августа", – говорится в нем.

Там отмечается, что по соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года проведение военных учений в зоне безопасности требует разрешения Объединенной контрольной комиссии, которая управляет миротворческой операцией. В ОБСЕ отмечают, что этого "не было сделано".

С критикой в адрес военных РФ по этому поводу также выступила Молдова.

ОГРВ осуществляет поддержку миротворческой операции, которая проводится совместно с "голубыми касками" Молдовы и Приднестровья. Кишинев предлагает заменить миротворцев на миссию гражданских наблюдателей. Против этого выступают власти Приднестровья, которые считают российских военных гарантией мира на Днестре.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады", РСЗО и гаубицы боевиков.

Кроме того, ОБСЕ опубликовала видео перемещения колонн грузовиков из РФ на Донбасс.

Также Россия передала боевикам на Донбасс новое оружие. Речь идет о ПТР "Штурм-С", которые командование боевиков уже окрестило как "русский ответ "Джавелинам". Кроме того, командование 8-й общевойсковой армии ВС РФ перешло на поставки вооружения для нужд "1-го и 2-го АК" оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии.