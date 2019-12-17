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Убил и поджег таксиста: один из лидеров путинской "Единой России" арестован

17 декабря, 13:13

Глава партии в горсовете Переславля-Залесского убил мужчину, с которым у него не совпали политические взгляды

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Вслед за российским сенатором Рауфом Арашуковым в партии Владимира Путина "Единая Россия" нашли еще одного предполагаемого убийцу – "единоросса" Владимира Корнилова.

Как сообщает yarnovosti.com, он возглавляет президентскую партию в горсовете Переславля-Залесского Ярославской области, где уже подтвердили задержание мужчины. Его подозревают в причастности к гибели 60-летнего таксиста Павла Череднякова, который был агитатором на довыборах в Переславль-Залесский горсовет в ноябре.

Обожженное тело Череднякова, который, был политическим оппонентом Корнилова, активно выступая за партию "Справедливая Россия", обнаружили в его сгоревшей машине 15 декабря.

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Предполагается, что между мужчинами вспыхнул бытовой конфликт, и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Корнилов убил Череднякова, а также, чтобы уничтожить улики, поджег его автомобиль вместе с телом.

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17 декабря Корнилов подал заявление о выходе из состава "Единой России". Позже в этот день горсовет Переславля-Залесского будет рассматривать вопрос о лишении его депутатского мандата.

Напомним, ранее в российской Астрахани начался суд над бывшими "единороссами" Виталием Курсковым и Игорем Поплевко, которых обвиняют в десятках случаях педофилии.

А вот в республике Марий Эл представительницу путинской партии Екатерину Вахитову избили - во время выступления на последнем звонке в одной из школ к ней подбежал ученик-девятиклассник и нанес несколько ударов.

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Россия убийство Единая Россия

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